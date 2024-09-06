Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин заявил о поддержке Харрис. Трамп не знает, как реагировать на это. В США предъявили обвинения Дмитрию Саймсу

Путин заявил о поддержке Харрис. Трамп не знает, как реагировать на это. В США предъявили обвинения Дмитрию Саймсу

Байден просит! «Путин вышел сегодня и поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Во-первых, Дмитрий Саймс - борец за свободу.&quot; ОНО И ПОНЯТНО. ДЛЯ ЭТОГО ОН С СЕМЬЁЙ УЕХАЛ В США БОРОТЬСЯ ПРОТИВ СССР  ЗА СВОБОДУ! А  СЕЙЧАС У НЕГО В РОССИИ ПОЛУЧИЛОСЬ КАК В АНЕКДОТЕ С ПОРУЧИКОМ, У КОТОРОГО ДЕНЬГИ КОНЧИЛИСЬ.
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14 час.
М
Мария
В России подъедается на старости лет. Видимо, там столько не платят.
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14 час.
ВТ
Врам Тавризов
В США никогда средства масс-медиа не ругали действующих президентов ( до Трампа и Байдена) Последние в принципе легко уязвимы по эпатажности и здоровью) У Новой РФ развязались языки от слова совсем тоже в это время Я думаю, слова «уважать мнение и выбор народа» и выдавать насмешки или даже слова (как Байден) про чужих президентов не есть признак большого ума - это дешевый популизм или наличие слабоумия по разным причинам
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12 час.

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