Путин заявил о поддержке Харрис. Трамп не знает, как реагировать на это. В США предъявили обвинения Дмитрию Саймсу

"Во-первых, Дмитрий Саймс - борец за свободу." ОНО И ПОНЯТНО. ДЛЯ ЭТОГО ОН С СЕМЬЁЙ УЕХАЛ В США БОРОТЬСЯ ПРОТИВ СССР ЗА СВОБОДУ! А СЕЙЧАС У НЕГО В РОССИИ ПОЛУЧИЛОСЬ КАК В АНЕКДОТЕ С ПОРУЧИКОМ, У КОТОРОГО ДЕНЬГИ КОНЧИЛИСЬ.

ВТ

Врам Тавризов

В США никогда средства масс-медиа не ругали действующих президентов ( до Трампа и Байдена) Последние в принципе легко уязвимы по эпатажности и здоровью) У Новой РФ развязались языки от слова совсем тоже в это время Я думаю, слова «уважать мнение и выбор народа» и выдавать насмешки или даже слова (как Байден) про чужих президентов не есть признак большого ума - это дешевый популизм или наличие слабоумия по разным причинам