«Вот чего я хочу!»: На ролике кандидата в Мосгордуму от партии «Зеленых» человеку перерезают горло за брошенный в лесу мусор

Совсем недавно я наивно написал о предвыборном креативе в Башкирии с весёлыми и глубоко гражданственными проститутками, которые сейчас уныло красятся в сторонке, так как на первый план вышел, всплывший в Сети приключенческий ролик с безжалостным убийцей из экологической партии «Зеленые».