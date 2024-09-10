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«Вот чего я хочу!»: На ролике кандидата в Мосгордуму от партии «Зеленых» человеку перерезают горло за брошенный в лесу мусор

«Вот чего я хочу!»: На ролике кандидата в Мосгордуму от партии «Зеленых» человеку перерезают горло за брошенный в лесу мусор

Совсем недавно я наивно написал о предвыборном креативе в Башкирии с весёлыми и глубоко гражданственными проститутками, которые сейчас уныло красятся в сторонке, так как на первый план вышел, всплывший в Сети приключенческий ролик с безжалостным убийцей из экологической партии «Зеленые».

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Комментарии
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Владислав Владислав
У Константина Михайловича Преснякова нужно брать справку от ПСИХИАТРА.
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49 мин.
Владислав Владислав
Вообще нельзя психически больных людей ставить на руководящие должности ...
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48 мин.
Владислав Владислав
И даже в депутаты нельзя выбирать.
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48 мин.

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