«Вот чего я хочу!»: На ролике кандидата в Мосгордуму от партии «Зеленых» человеку перерезают горло за брошенный в лесу мусор

Совсем недавно я наивно написал о предвыборном креативе в Башкирии с весёлыми и глубоко гражданственными проститутками, которые сейчас уныло красятся в сторонке, так как на первый план вышел, всплывший в Сети приключенческий ролик с безжалостным убийцей из экологической партии «Зеленые».
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