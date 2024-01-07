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Плачь заокеанской ярославны

Плачь заокеанской ярославны

Путин не ведет себя, как человек, который готов вести переговоры — Белый дом Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге много говорил, что Россия наносила удары по Украине ракетами и дронами, поражая гражданские объекты, однако, ни как не смог этим объяснить, почему подшефная Вашингтону Украина стала нуждаться в переговорах, ведь, если судить по его словам, то выходит, что ВС РФ вообще не трогают украинские войска.

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Комментарии
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Игорь Кинжалов
Автор-дебил безграмотный...&quot; ни как не смог этим объяснить...&quot; Слитно надо писать слово НИКАК...  такие ошибки даже не допускают во втором классе...
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13 час.
Nikolay Stepanov
Да ещё в заголовке ошибка. Двоечник автор, и таким нехрен соваться в МТ со своими &quot;гениалними мислами&quot;.
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12 час.
Юрий Золотарев
&quot;Переговоры&quot; России с ГОВНОМ закончились! Будем надеяться - НАВСЕГДА!!
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2 час.

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