Путин не ведет себя, как человек, который готов вести переговоры — Белый дом Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге много говорил, что Россия наносила удары по Украине ракетами и дронами, поражая гражданские объекты, однако, ни как не смог этим объяснить, почему подшефная Вашингтону Украина стала нуждаться в переговорах, ведь, если судить по его словам, то выходит, что ВС РФ вообще не трогают украинские войска.
Плачь заокеанской ярославны
Комментарии
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Игорь Кинжалов
Автор-дебил безграмотный..." ни как не смог этим объяснить..." Слитно надо писать слово НИКАК... такие ошибки даже не допускают во втором классе...
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13 час.
Nikolay Stepanov
Да ещё в заголовке ошибка. Двоечник автор, и таким нехрен соваться в МТ со своими "гениалними мислами".
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12 час.
Юрий Золотарев
"Переговоры" России с ГОВНОМ закончились! Будем надеяться - НАВСЕГДА!!
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2 час.
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