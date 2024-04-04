Россиянам рассказали о зарплатных сюрпризах в мае

Количество рабочих дней в мае не окажет влияния на ежемесячный доход работников, но может сказаться на размере аванса и оплате отпуска, рассказал агентству «Прайм» юрист, директор практики организационного развития КСК Групп Михаил Меркулов.
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