´Мы затеяли ремонт Тот кто делал - тот поймет´.

Традиционно июнь и июль - время проведения ремонтных работ в учреждениях образования. Детский сад должен не только соответствовать всем требованиям законодательства, но и быть красивым, интересным и уютным для воспитанников дошкольного возраста.
Традиционно июнь и июль - время проведения ремонтных работ в учреждениях образования. Детский сад должен не только соответствовать всем требованиям законодательства, но и быть красивым, интересным и уютным для воспитанников дошкольного возраста.
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