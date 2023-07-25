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´Мы затеяли ремонт Тот кто делал - тот поймет´.

´Мы затеяли ремонт Тот кто делал - тот поймет´.

Традиционно июнь и июль - время проведения ремонтных работ в учреждениях образования. Детский сад должен не только соответствовать всем требованиям законодательства, но и быть красивым, интересным и уютным для воспитанников дошкольного возраста.

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