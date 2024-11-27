Над четырьмя авиабазами США в Англии замечены неизвестные БПЛА Сразу несколько беспилотных летательных аппаратов были замечены в непосредственной близости от американских авиабаз в Англии.
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Над четырьмя авиабазами США в Англии замечены неизвестные БПЛА Сразу несколько беспилотных летательных аппаратов были замечены в непосредственной близости от американских авиабаз в Англии.
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