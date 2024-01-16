Трамп в лидерах: республиканцы США провели первое внутрипартийное голосование в рамках президентской гонки

В штате Айова на кокусах уверенно победил Дональд Трамп. Бизнесмен Рамасвами объявил, что заканчивает борьбу и теперь будет поддерживать экс-президентаДональд Трамп лидирует на кокусах республиканцев в штате Айова.
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