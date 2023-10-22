Более 70 российских летчиков попытались отравить на годовщину выпуска из училища

В Армавире Краснодарского края 77 пилотов во время празднования 20-летней годовщины выпуска из летного училища, чуть не отравились тортом и алкоголем — такие подарки они получили от неизвестного накануне мероприятия.
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