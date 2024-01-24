125 000 лет назад неандертальцы поймали одно из самых больших существ мира. Создание весило 20 тонн

Организованные группы неандертальцев охотились на крупнейших наземных животных своего времени. Это удивительное открытие говорит о неожиданном уровне организации наших далеких предков, ранее считалось, что они не были способны к подобным действиям.
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