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125 000 лет назад неандертальцы поймали одно из самых больших существ мира. Создание весило 20 тонн

125 000 лет назад неандертальцы поймали одно из самых больших существ мира. Создание весило 20 тонн

Организованные группы неандертальцев охотились на крупнейших наземных животных своего времени. Это удивительное открытие говорит о неожиданном уровне организации наших далеких предков, ранее считалось, что они не были способны к подобным действиям.

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Комментарии
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Максим Маркин
мясо можно вялить: в тайге так с лосятиной делают до сих пор ..
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21 час.

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