Соус Релиш на зиму, домашний. Не пожалеете: подойдет для любого мяса

Релиш — густой овощной соус с кисло-сладким вкусом, хрустящими огурцами, луком и перцем. Домашняя версия хорошо подходит к бургерам, хот-догам, шаурме, мясу и другим горячим блюдам, приготовить такой соус можно из доступных продуктов за считанные минуты.