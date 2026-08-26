Steak Lovers
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Steak Lovers

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Соус Релиш на зиму, домашний. Не пожалеете: подойдет для любого мяса

Соус Релиш на зиму, домашний. Не пожалеете: подойдет для любого мяса

Релиш — густой овощной соус с кисло-сладким вкусом, хрустящими огурцами, луком и перцем. Домашняя версия хорошо подходит к бургерам, хот-догам, шаурме, мясу и другим горячим блюдам, приготовить такой соус можно из доступных продуктов за считанные минуты.

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