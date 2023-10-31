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СССР-Россия

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За что умирают украинцы

За что умирают украинцы

Цель антироссийской войны – обеспечить американцам безбедную жизнь Валерий Мацевич    «Суверенність» и «незалежність» — эти два слова были едва ли не самыми популярными на Украине, начиная с конца 1980-х гг.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Основная задача поставленная англосаксами и жидомасонами перед террористическим режимом Зе на захваченных Русских землях уничтожение русских и русскоязычного населения, а в дальнейшем славян с уничтожением православия и православных святынь с их разграблением. Насаждение сатанизма и дьявольщины. При такой форме все общество будет подчинено на рабский труд на благо процветания верхушки и ее обогащение...
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J
Jubar
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Homo Sapiens
какие же мрази пиндосы! Кому война, а кому мать родна... Прибыль на крови людей...
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