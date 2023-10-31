За что умирают украинцы

АНГЕЛ АНГЕЛ

Основная задача поставленная англосаксами и жидомасонами перед террористическим режимом Зе на захваченных Русских землях уничтожение русских и русскоязычного населения, а в дальнейшем славян с уничтожением православия и православных святынь с их разграблением. Насаждение сатанизма и дьявольщины. При такой форме все общество будет подчинено на рабский труд на благо процветания верхушки и ее обогащение...