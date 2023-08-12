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Экономист Остапкович: российская экономика адаптировалась к невзгодам

Экономист Остапкович: российская экономика адаптировалась к невзгодам

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в интервью kp.ru заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во втором квартале объясняется адаптацией отечественной экономики ко всем невзгодам.

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