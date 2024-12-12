Бродхерст о финнах: «Они не пьют часто, но когда пьют… Помню, команде дали пару недель выходных – это было нечто. Веселились дня три. Выпивали, шли в сауну, потели – и по новой»

Нападающий ранее выступал за ХИФК. – Какие впечатления у тебя остались от Финляндии? – В первую очередь я обратил внимание, что финские хоккеисты – абсолютные работяги, они постоянно тренируются и делают это с полной самоотдачей.
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