Министр обороны Индии отменил визит в Москву на парад Победы — India Today

Поездку в Россию на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отменил из-за обострения ситуации с Пакистаном министр обороны Индии Раджнат Сингх, 3 мая сообщает India Today со ссылкой на собственные источники среди российских чиновников.