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ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Киеве и Одессе

ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Киеве и Одессе

В ночь на 1 сентября бойцы Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удар по военным целям в Киеве и Одессе.

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