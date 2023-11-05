Константинов: инвесторы заинтересовались бывшими активами украинских олигархов

Инвесторы выражают интерес к национализированным активам украинских олигархов в Крыму. Об этом РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии