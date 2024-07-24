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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Электрические спорткары Xiaomi SU7 Ultra начнут массово выпускаться в первой полов...

Электрические спорткары Xiaomi SU7 Ultra начнут массово выпускаться в первой полов...

Электрические спорткары Xiaomi SU7 Ultra начнут массово выпускаться в первой половине 2025 годаОснователь и генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) объявил, что представленный недавно электрический спортивной автомобиль Xiaomi SU7 Ultra поступит в продажу в первой половине 2025 года.

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