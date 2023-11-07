«В Mercedes явно где-то ошиблись»: Оруджев — о выступлении команды в Сан-Паулу

Mercedes-AMGРоссийский гонщик, бронзовый призер Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что в 2023 году в Формуле 1 непредсказуемо практически всё, кроме побед Макса Ферстаппена и Red Bull, которые уже добились исторических рекордов по ходу этого сезона.