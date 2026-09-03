Больница выплатит 300 тысяч рублей после смерти пациента от кровотечения

Суд в Свердловской области взыскал с ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после смерти пациента.
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