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Закон и Порядок

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  • виктор климахин
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МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

Представитель МИД России Мария Захарова предупредила власти США, Великобритании и ЕС об ответном ударе в случае атаки ВСУ по Крыму или Крымскому мосту.

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