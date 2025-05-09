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"Страна": День Победы стал популярнейшим запросом в украинском сегменте Google

"Страна": День Победы стал популярнейшим запросом в украинском сегменте Google

Несмотря на переименование 9 мая в День Европы на законодательном уровне, жители Украины по-прежнему проявляют интерес к традиционному Дню Победы — именно этот праздник стал самым популярным поисковым запросом в украинском сегменте Google.

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