В России появится единый экзамен по русскому для иностранцев

В России разработали проект концепции экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
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