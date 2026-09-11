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RT Russia

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Отражена массированная воздушная атака ВСУ: силы ПВО России перехватили и уничтожили 777 беспилотников за ночь

Отражена массированная воздушная атака ВСУ: силы ПВО России перехватили и уничтожили 777 беспилотников за ночь

В ночь на 11 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 777 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

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