Сдают друг друга наперегонки: Иванов показал на Булгакова, тот привёл следствие в "Военторг"

лина каюмова

Да наши ребята сами себе и обмундирование, амуницию ,технику,и даже патроны покупают, первое время есть нечего было,просили хоть хлеба,каждый приход в отпуск снова покупки,то что зарабарывают то и тратят, еще и родные все помогают кто сколько может,а эти генеральские подонки,откуда только берутся, и как их земля носит,разрози их гром......и это наша армия? Вашу ж......Как?Как? Как такое может быть? И это не вот сейчас,это же годами ,и не только Министерство обороны это ж везде ,кто у власти,это ж раковая опухоль которая разрослась так что только полное удаление может спасти.