Царьград Источники свидетельствуют: громкие задержания в Минобороны дают богатые плоды.
Сдают друг друга наперегонки: Иванов показал на Булгакова, тот привёл следствие в "Военторг"
Комментарии
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Александр Денисов
Все чудесатее и чудесатее живем, депутаты-предатели, вояки-казнокрады, сегодня новость, сенатор - убийца... Как дальше жить....
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6 час.
лина каюмова
Да наши ребята сами себе и обмундирование, амуницию ,технику,и даже патроны покупают, первое время есть нечего было,просили хоть хлеба,каждый приход в отпуск снова покупки,то что зарабарывают то и тратят, еще и родные все помогают кто сколько может,а эти генеральские подонки,откуда только берутся, и как их земля носит,разрози их гром......и это наша армия? Вашу ж......Как?Как? Как такое может быть? И это не вот сейчас,это же годами ,и не только Министерство обороны это ж везде ,кто у власти,это ж раковая опухоль которая разрослась так что только полное удаление может спасти.
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А что главнокомандующий тоже не знал? Тогда зачем нам такие руководители,которые ничего не знают?
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2 час.
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