В Красновишерске предъявлено обвинение по делу о собаках-убийцах

КРАСНОВИШЕРСК, 7 марта, ФедералПресс. После смерти пожилой женщины, которая стала жертвой стаи бродячих собак в Красновишерске, следователи предъявили обвинение директору муниципального учреждения по обращению с животными без владельцев.
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