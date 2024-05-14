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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафаэль Надаль: «Надеюсь, что меня запомнят как того, кто уважительно ко всем относится, хорошо образован и просто как приятного человека»

Рафаэль Надаль: «Надеюсь, что меня запомнят как того, кто уважительно ко всем относится, хорошо образован и просто как приятного человека»

«Я всю карьеру чувствовал большую любовь и поддержку, и нынешний этап – не исключение. Наверное, когда люди понимают, что у них будет уже не так много шансов посмотреть на меня в деле, они испытывают больше эмоций и грустят, потому что сейчас завершается, вероятно, одна из самых важных эпох в истории тенниса.

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