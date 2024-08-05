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В ФАС заявили о введении механизма прозрачности расчетов за коммунальные ресурсы

В ФАС заявили о введении механизма прозрачности расчетов за коммунальные ресурсы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В России будет внедрен новый механизм детализации расходов предприятий ЖКХ, благодаря которому расчет за коммунальные ресурсы станет более прозрачным, а коммунальные платежи – более справедливыми, сообщают 5 августа "Известия" со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

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