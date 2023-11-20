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Мировое обозрение

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Украина подаст в суд на Польшу из-за блокировки границы для дальнобойщиков

Украина подаст в суд на Польшу из-за блокировки границы для дальнобойщиков

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что Украина готовит иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

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