Местных избранников предупредили об обязанности представить декларацию об имуществе

Сегодня Национальный орган по неподкупности (НОН) обратился к местным выборным лицам (примарам и местным советникам) с предупреждением об обязанности представить декларацию об имуществе и личных интересах в течение 30 дней со дня истечения срока полномочий или даты подтверждения мандата.