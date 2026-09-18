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Зуб не успел восстановиться за лето после травмы и пропустит начало тренировочного лагеря «Оттавы»

Зуб не успел восстановиться за лето после травмы и пропустит начало тренировочного лагеря «Оттавы»

Защитник «Оттавы» Артем Зуб продолжает восстанавливаться от травмы.Защитник «Оттавы» Артем Зуб продолжает восстанавливаться от травмы.

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