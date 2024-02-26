В Минздраве Карелии предупредили о мощной вспышке на Солнце

Метеозависимым рекомендуют избегать стресса и нагрузок. Активная область на Солнце, ставшая причиной трех вспышек высшего балла, еще примерно трое суток будет находиться в зоне максимального влияния на Землю.
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