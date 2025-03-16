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  • Вадим Кузнецов
    Хорошая статья. Полезная.Подкатывают с нед...
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Подкатывают с недвусмысленными предложениями

Подкатывают с недвусмысленными предложениями

Здравствуй, редакция газеты, которую давно люблю. Стараюсь не пропускать ни одного выпуска.   В одном из недавних номеров прочитала о неудобствах, которые испытала пожилая супружеская пара от присутствия в отеле чужих шумных детей («Приехали дети, и началось веселье», №43).

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Хорошая статья. Полезная.
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