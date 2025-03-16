Подкатывают с недвусмысленными предложениями

Здравствуй, редакция газеты, которую давно люблю. Стараюсь не пропускать ни одного выпуска. В одном из недавних номеров прочитала о неудобствах, которые испытала пожилая супружеская пара от присутствия в отеле чужих шумных детей («Приехали дети, и началось веселье», №43).
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