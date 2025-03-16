Подкатывают с недвусмысленными предложениями

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Здравствуй, редакция газеты, которую давно люблю. Стараюсь не пропускать ни одного выпуска. В одном из недавних номеров прочитала о неудобствах, которые испытала пожилая супружеская пара от присутствия в отеле чужих шумных детей («Приехали дети, и началось веселье», №43).