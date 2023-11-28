Недовольство властью растёт: боевики ВСУ везут на передовую раритетные «Жигули» и живут на арендованных квартирах: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 ноября 2023 года Юлия СоколоваПока на полях специальной военной операции (СВО) встречаются современные западные танки, такие как Leopard и Challenger, а иногда даже американские Abrams, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) сталкиваются с необычным транспортным вызовом.