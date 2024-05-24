МИРОВЫЕ СМИ: КТО ТЕПЕРЬ ЗЕЛЕНСКИЙ?

Элла МАЙСТРЕНКО 20 мая истёк срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Президентские выборы, которые должны были состояться весной текущего года, отменили в связи с военным положением.
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