Астроном Бурмистров назвал время пика Дневных Секстантид

Пик редкого метеорного потока Дневные Секстантиды ожидается 1 октября около четырех утра. Наблюдать явление лучше вдали от городской засветки, сообщил астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров, пишет Ura.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Kp.ru: Дрожжина п...
- Жители Алешек, по...
- Профессор Сафонов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым