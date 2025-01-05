Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 05 января, вечер

КУРСКАЯ ОБЛ. КОНТРНАСТУП ВСУ. Киев действительно перешёл в наступление в Курской области. Враг, сосредоточив ударную группировку в районе Суджи, пытается продвигаться в направлении Бердин, Большого Солдатского, Пушкарного.
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