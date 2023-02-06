Аргументы недели

98 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    В такую службу идут только мародеры и вымогатели без всяких  намёков  на совесть.  В средние века такие были палачами.96% респондентов ...
  • вера курьянова (гончарова)
    Под чьим началом работают эти банды   коллекторов, как можно разрешать им терроризм,  кто разрешил организацию микроф...РИА Новости: Коми...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Тыф помрешь, а доллар будет жить.Экономист Разувае...

Продюсер Рудченко: высказавшиеся против СВО российские звезды должны выступить на передовой в качестве искупления вины

Продюсер Рудченко: высказавшиеся против СВО российские звезды должны выступить на передовой в качестве искупления вины

Российские актеры и музыканты, которые высказались против специальной военной операции и своей страны, ради искупления вины и получения прощения должны принять участие в концертах на передовой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх