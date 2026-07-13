Ученые выяснили, почему нельзя спать под шум телевизора

Даже если ночью человек ни разу не проснулся, его мозг все равно может работать менее эффективно. Ученые выяснили, что шум во время сна способен незаметно нарушить процесс запоминания, из-за чего новая информация усваивается значительно хуже.
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