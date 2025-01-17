Медики напомнили нижегородцам о правилах безопасного участия в Крещенских купаниях

Нижегородские медики напомнили жителям региона о правилах безопасного участия в Крещенских купаниях. Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала, кому погружение в ледяную купель строго противопоказано, а также о том, как совершить омовение без рисков для здоровья.