Медики напомнили нижегородцам о правилах безопасного участия в Крещенских купаниях

Нижегородские медики напомнили жителям региона о правилах безопасного участия в Крещенских купаниях. Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала, кому погружение в ледяную купель строго противопоказано, а также о том, как совершить омовение без рисков для здоровья.
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