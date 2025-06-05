В Германии разгорается новый скандал, связанный с Русским домом в Берлине. Влиятельный политик Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, известный своей русофобией, призвал к радикальным мерам против российских дипломатов и культурных работников.
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