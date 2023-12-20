У Залужного нашли прослушку

Босс БОСС

Бля, что я прочёл? Где залужный? Причём Ленка с Наташей? Вспомнил анекдот: студент сдаёт зоологию. Знает только про блох. На экзамене билет достаётся про собак. Студент начинает: собаки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи.... далее про блох....