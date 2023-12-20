Театр абсурда
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Театр абсурда

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У Залужного нашли прослушку

У Залужного нашли прослушку

Дилетант о политике     Ой, ой, как некрасиво получилось-то! В кабинете Залужного нашли прослушку! Она там лежала, никого не трогала, а ее взяли и нашли.

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Комментарии
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Босс БОСС
Бля, что я прочёл? Где залужный? Причём Ленка с Наташей? Вспомнил анекдот: студент сдаёт зоологию. Знает только про блох. На экзамене билет достаётся про собак. Студент начинает: собаки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи.... далее про блох....
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