Пять лет, которые решат судьбу Европы

Выступая на Бакинском форуме ООН, посвящённом борьбе с изменениями климата, президент Сербии Александр Вучич неожиданно заговорил о мире, отметив, что самого этого слова — «мир» — сегодня многие откровенно боятся.
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