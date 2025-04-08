"Это не телефон": Экс-дизайнер Apple Джони Айв разрабатывает новое устройство без экрана с поддержкой ИИ

Новый продукт хочет заменить смартфон.Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв разрабатывает новое устройство для своей компании LoveFrom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинская элита доигралась: Считанные дни до бойни?
- Мгновенный ответ Белоусова за Таганрог и Курск: Офицеры НАТО оказались в "аду". 500 БПЛА. Сокрушительная бомбардировка от Харькова до Одессы
- Жесточайший ответ Путина Парижу. "Миротворцы" убиты в день прибытия. Русские впервые достали Генштаб, Верховную Раду и резиденцию Зеленского
Свежие комментарии