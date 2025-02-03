НАТО не лез бы так настойчиво в Армению, если бы не имел там свою агентуру

Владислав МАКАРОВ Председатель правительства Армении Никол Пашинян в ходе участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе повстречался с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним, как сообщила пресс-служба армянского премьера, «возможности развития сотрудничества Армения–НАТО, подчеркнув важность эффективной реализации двусторонней повестки».
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