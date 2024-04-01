18 интригующих вещей, чьи владельцы созвали целый консилиум, чтобы понять что же это такое

Иногда нам попадаются вещи, глядя на которые мы думаем: «Это что вообще такое?» И если раньше мы могли так и не найти ответ на этот вопрос, то сейчас в нашем распоряжении есть сообщество онлайн-детективов, которые в два счета разгадают назначение любой вещи.