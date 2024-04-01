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Проба 2

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18 интригующих вещей, чьи владельцы созвали целый консилиум, чтобы понять что же это такое

18 интригующих вещей, чьи владельцы созвали целый консилиум, чтобы понять что же это такое

Иногда нам попадаются вещи, глядя на которые мы думаем: «Это что вообще такое?» И если раньше мы могли так и не найти ответ на этот вопрос, то сейчас в нашем распоряжении есть сообщество онлайн-детективов, которые в два счета разгадают назначение любой вещи.

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