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В Херсоне бывший украинский летчик впервые за 8 лет смог возложить цветы к Вечному огню

В Херсоне бывший украинский летчик впервые за 8 лет смог возложить цветы к Вечному огню

Украинского военному летчику Евгений Козинов, который является военным пенсионером, впервые за восемь удалось возложить цветы к Вечному огню в центре Херсона в преддверии празднования Дня Победы, передает РИА Новости.

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