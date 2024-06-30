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Полпред Рамзана Кадырова в Свердловской области осудил разборки уроженцев Чечни в Екатеринбурге

Полпред Рамзана Кадырова в Свердловской области осудил разборки уроженцев Чечни в Екатеринбурге

Поведение мужчин, устроивших драку со стрельбой у ЖК "Тихвин", Беслан Тамаев считает недопустимым.Полномочный представитель главы Чечни Рамзана Кадырова на Среднем Урале Беслан Тамаев осудил поведение уроженцев республики, которые устроили разборки со стрельбой в Екатеринбурге рядом с элитным ЖК "Тихвин", сообщает URA.

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