ВС РФ поразили аэродромы и места базирования катеров ВСУ

Министерство обороны России в субботу, 14 сентября, в своем телеграм-канале в еженедельной сводке по ситуации в зоне СВО отчиталось о работе оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.
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