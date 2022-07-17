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Калиду Кулибали: «Челси» впервые пришел за мной в 2016-м. Счастлив оказаться здесь, всегда мечтал об АПЛ»

Калиду Кулибали поделился мыслями после перехода в «Челси» из «Наполи». «Очень счастлив оказаться в «Челси».

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