Театр абсурда
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Театр абсурда

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Таджикская банда придумала новую схему: обнимают всех прохожих, не попадитесь на уловку

Таджикская банда придумала новую схему: обнимают всех прохожих, не попадитесь на уловку

Avia.pro - СМИ Санкт-Петербург, город, славящийся своими белыми ночами и культурным наследием, оказался в эпицентре весьма необычного криминального сюжета.

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